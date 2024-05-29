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鉅亨速報

盤後速報 - 正新(2105)下週(6月5日)除息2元，預估參考價54.1元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05

正新(2105-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(5月29日)收盤價56.10元計算，預估參考價為54.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

正新(2105-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎橡膠製品等。近5日股價上漲6.48%，集中市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/05 56.10 2.0 3.57% 0.0
2023/06/01 39.0 1.4 3.59% 0.0
2022/07/25 35.6 1.2 3.37% 0.0
2021/08/30 38.15 1.2 3.15% 0.0
2020/07/23 35.65 1.0 2.81% 0.0

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