盤後速報 - 正新(2105)下週(6月5日)除息2元，預估參考價54.1元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05
正新(2105-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(5月29日)收盤價56.10元計算，預估參考價為54.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
正新(2105-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為輪胎橡膠製品等。近5日股價上漲6.48%，集中市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/05
|56.10
|2.0
|3.57%
|0.0
|2023/06/01
|39.0
|1.4
|3.59%
|0.0
|2022/07/25
|35.6
|1.2
|3.37%
|0.0
|2021/08/30
|38.15
|1.2
|3.15%
|0.0
|2020/07/23
|35.65
|1.0
|2.81%
|0.0
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