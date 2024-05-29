盤後速報 - 幃翔(6185)下週(6月5日)除息0.52元，預估參考價15.58元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05
幃翔(6185-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。
以今日(5月29日)收盤價16.10元計算，預估參考價為15.58元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
幃翔(6185-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。近5日股價下跌0.92%，櫃買市場加權指數上漲3.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/05
|16.10
|0.52
|3.23%
|0.0
|2022/06/14
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
|2021/06/16
|13.2
|0.2
|1.52%
|0.0
|2020/07/07
|17.65
|0.5
|2.83%
|0.0
|2019/06/13
|14.4
|0.5
|3.47%
|0.2
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