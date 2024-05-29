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鉅亨速報

盤後速報 - 幃翔(6185)下週(6月5日)除息0.52元，預估參考價15.58元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05

幃翔(6185-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

以今日(5月29日)收盤價16.10元計算，預估參考價為15.58元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

幃翔(6185-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。近5日股價下跌0.92%，櫃買市場加權指數上漲3.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/05 16.10 0.52 3.23% 0.0
2022/06/14 12.65 0.2 1.58% 0.0
2021/06/16 13.2 0.2 1.52% 0.0
2020/07/07 17.65 0.5 2.83% 0.0
2019/06/13 14.4 0.5 3.47% 0.2

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