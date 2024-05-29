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鉅亨速報

盤後速報 - 安心(1259)下週(6月5日)除息1.8元，預估參考價71.7元

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05

安心(1259-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(5月29日)收盤價73.50元計算，預估參考價為71.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

安心(1259-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為連鎖速食餐飲。近5日股價下跌1.48%，櫃買市場加權指數上漲3.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/05 73.50 1.8 2.45% 0.0
2023/03/16 77.8 2.6 3.34% 0.0
2022/03/16 68.3 2.3 3.37% 0.0
2021/09/14 70.5 2.9892 4.24% 0.0
2020/06/23 70.8 3.2 4.52% 0.0

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