盤後速報 - 安心(1259)下週(6月5日)除息1.8元，預估參考價71.7元
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:05
安心(1259-TW)下週(6月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(5月29日)收盤價73.50元計算，預估參考價為71.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
安心(1259-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為連鎖速食餐飲。近5日股價下跌1.48%，櫃買市場加權指數上漲3.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/05
|73.50
|1.8
|2.45%
|0.0
|2023/03/16
|77.8
|2.6
|3.34%
|0.0
|2022/03/16
|68.3
|2.3
|3.37%
|0.0
|2021/09/14
|70.5
|2.9892
|4.24%
|0.0
|2020/06/23
|70.8
|3.2
|4.52%
|0.0
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