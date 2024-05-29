〈貴金屬盤後〉市場焦點轉向美通膨數據 美元走疲 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-05-29 06:32

受美元疲軟的推動，黃金價格周二 (28 日) 上漲，係因投資者期待本周稍晚公布的美國通膨數據，以便推敲更明確的降息時機。

現貨黃金上漲 0.38%，至每盎司 2359.5566 美元。

6 月交割的黃金期貨上漲 0.9%，收每盎司 2356.5 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「美元指數下降，且殖利率曲線也略有下降。黃金剛剛經歷了修正, 現已徘徊在阻力位附近, 如今正在再度反彈。」

美元下跌 0.2% 至一周多低點，使得黃金對使用其他貨幣的買家變得便宜，降低持有黃金機會成本。

本周焦點將是周五預計公布的美國核心個人支出物價指數 (PCE)，此為聯準會(Fed) 首選的通膨指標。

根據上周發布的 Fed 會議記錄，目前的政策反應將包括將基準利率維持在當前水準。根據 Fed 觀察工具，交易員預計 Fed 11 月降息的可能性約為 63%。

由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，有利提升黃金的投資吸引力。

中銀國際大宗商品市場策略主管 Amelia Xiao Fu 表示，「黃金價格可能繼續受到逢低買入需求和央行多元化的良好支撐。」隨著全球央行實現外匯存底多元化，對黃金的需求已連續兩年上升。