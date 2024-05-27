良得電毛利率回穩Q2獲利向上 新客戶挹注下半年樂觀

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-27 18:45

電源線廠良得電 (2462-TW) 今 (27) 日召開股東會，公司表示，4 月獲利創今年新高、前 4 個月獲利更已超過去年上半年，毛利率、營益率可望逐步上揚，而在新客戶方面，良得電打進中國電動車龍頭，預計第二季末開始出貨。

良得電表示，隨著產品結構優化、客戶轉型，加上銅價上漲轉嫁，4 月毛利率恢復至去年高峰水準、第二季將優於第一季，隨著越南廠加入營運、新客戶挹注，下半年展望樂觀，全年本業獲利增幅將優於營收成長率。

各應用來看，良得電表示，AI PC 的電源連接器需高瓦數的電流，與過往電競筆電類似，在此供應鏈仍有一定優勢，目前在 AI 伺服器、智慧產品及遊戲機持續成長。

而電動車用線除歐洲穩定出貨，今年新開發的中國最大電動車車廠的線材將於 6 月中、下旬批量試產；家電新增許多歐洲開發案，主要集中在高毛利的無鹵料與 H05V2V2-F(耐高溫) 等特殊產品。

低軌衛星線材方面，良得電表示，美國目前已在營運的低軌衛星公司產品將於 6 月起開始出貨，下半年將會穩定供貨。同時，良得也是另一家美國網路電商發展低軌衛星公司的主要供應商，目前也已於惠州開始試產。