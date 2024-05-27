美股迎歷史性時刻！邁向「T+1」結算時代 華爾街擔心會出事

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 16:00

美股在結束陣亡將⼠紀念⽇周末小長假後，將在周二（28 日）邁向「T+1」結算時代，但在這個劃時代結算機制變革到來之前，不少華爾街機構有些心神不寧……

據《彭博》上周六報導，熟知內情人士透露，Jefferies 金融集團上個月標售了一筆大約 30 億美元的債券，部分就是用於新結算周期規則上路可能出現的問題。

不過，Jefferies 金融集團表示，此次債券出售是出於一般公司目的，不願就此發表評論。

美國證券交易委員會（SEC）在今年 3 月宣布：自 5 月 28 日起，美股交易標準結算周期將從「T+2」縮短至「T+1」，即「投資人當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能收到結算現金」。

目前美股是「T+0」交易，但結算周期是「T+2」，也就是說，投資人賣股，錢要過兩天才能到手。

隨著技術在市場中發揮越來越大的作用，SEC 一直在縮短結算所需的時間——從 20 世紀 90 年代的約五天縮短到了目前的「T+2」結算系統。

結算失敗在現代市場並不多見，往往源於技術問題或人為失誤。它們可能導致監管處罰、交易資本損失，甚至在極少數情況下，當交易規模足夠大時，會導致交易各方崩潰。

眼下不少機構擔心，「T+1」制度可能增加結算失敗的機率，因為壓縮的時間框架，可能更容易出錯。最關鍵的是，它讓買賣雙方更難確保資金和證券準備就緒。

花旗集團證券服務托管數據部門全球主管 Michele Pitts 表示，所有人都將全力以赴，在新規實施最初幾周，結算風險可能會大幅上升。

法國興業銀行、花旗銀行、滙豐、瑞銀資產管理、Baillie Gifford 等機構已表示，正在調動員工、重組班次或建立新系統，為「T+1」結算轉換做好準備。

高盛集團全球銀行與市場部市場結構與戰略合作部門主管 Amy Hong 本月指出：「即使只是聚焦技術和實際結算方式，也有很多焦慮。資金可能會出現一些錯配，我們需要解決一些與外匯有關的問題。」