鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.23億美元，AUDIO(AUDIO)24小時漲幅達9.01%

鉅亨網新聞中心 2024-05-25 17:15

24小時漲幅：AUDIO(AUDIO)24小時漲幅9.01%；Celestia(TIA)24小時漲幅0.77%；AEVO(AEVO)24小時漲幅1.35%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅35.4%；OGN(OGN)24小時跌幅25.4%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅19%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18%；JITO(JTO)近一週漲幅15.9%；Arweave(AR)近一週漲幅13.1%。