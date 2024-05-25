鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.23億美元，AUDIO(AUDIO)24小時漲幅達9.01%
鉅亨網新聞中心 2024-05-25 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,933.19美元，24小時漲跌幅+2.61%；以太幣(ETH)現報價格3,739.34美元，24小時漲跌幅+2.13%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.22億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.34億美元。
24小時漲幅：AUDIO(AUDIO)24小時漲幅9.01%；Celestia(TIA)24小時漲幅0.77%；AEVO(AEVO)24小時漲幅1.35%。
24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅35.4%；OGN(OGN)24小時跌幅25.4%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅19%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18%；JITO(JTO)近一週漲幅15.9%；Arweave(AR)近一週漲幅13.1%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅53.8%；AUDIO(AUDIO)近一週跌幅43.5%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅39.2%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇