盤中速報 - AUDIO大漲9.03%，報0.227美元
鉅亨網新聞中心 2024-05-25 14:20
AUDIO(AUDIO)在過去 24 小時內漲幅超過9.03%，最新價格0.227美元，總成交量達0.70億美元，總市值2.74億美元，目前市值排名第 119 名。
近 1 日最高價：0.272美元，近 1 日最低價：0.204美元，流通供給量：1,224,749,415。
Audius是一種去中心化的音樂共用和流媒體協議，可促進聽眾和創作者之間的直接交易，使每個人都可以自由分配，貨幣化和流式傳輸任何音頻內容。內容節點，用於託管內容並代表藝術家許可訪問內容；內容分類帳是Audius協議中可訪問的所有數據的唯一真實來源，可將對內容節點的內容的引用錨定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+43.49%
- 近 1 月：+20.36%
- 近 3 月：-6.58%
- 近 6 月：+15.64%
- 今年以來：-13.19%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇