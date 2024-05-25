鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.38億美元，Xai(XAI)24小時漲幅達6.65%

鉅亨網新聞中心 2024-05-25 10:15

24小時跌幅：OGN(OGN)24小時跌幅32.8%；Gifto(GFT)24小時跌幅17.9%；可汗幣(KNC)24小時跌幅13.7%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18%；JITO(JTO)近一週漲幅15.9%；Arweave(AR)近一週漲幅13.1%。