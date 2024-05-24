盤後速報 - 滿心(2916)下週(5月31日)除息4元，預估參考價61.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05
滿心(2916-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(5月24日)收盤價65.00元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
滿心(2916-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各種成衣針織品製造買賣業務。代理國內外廠商有關產品經銷投標報價業務。前項有關之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.79%，櫃買市場加權指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/31
|65.00
|4.0
|6.15%
|0.0
|2023/06/21
|50.0
|3.0
|6.0%
|0.0
|2022/06/23
|22.85
|2.2
|9.63%
|0.0
|2021/06/23
|22.9
|1.5
|6.55%
|0.0
|2020/06/23
|16.85
|1.1
|6.53%
|0.0
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