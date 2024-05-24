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鉅亨速報

盤後速報 - 滿心(2916)下週(5月31日)除息4元，預估參考價61.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05

滿心(2916-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(5月24日)收盤價65.00元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

滿心(2916-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各種成衣針織品製造買賣業務。代理國內外廠商有關產品經銷投標報價業務。前項有關之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.79%，櫃買市場加權指數上漲0.64%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/31 65.00 4.0 6.15% 0.0
2023/06/21 50.0 3.0 6.0% 0.0
2022/06/23 22.85 2.2 9.63% 0.0
2021/06/23 22.9 1.5 6.55% 0.0
2020/06/23 16.85 1.1 6.53% 0.0

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