機器人紅不讓!! 潛在商機多大? 還有這一檔值得留意!

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 20:30

機器人的過去應用以工業機器人為主軸，近幾年機器人也逐漸走入日常生活當中。隨著技術的演進、算力的提升與感測器的發展，提高機器人對於人類行為的認知能力，進而執行複雜任務，並增進人機互動的自然性，讓 AI 機器人更能夠滿足與解決消費者的需求。AI 機器人已經在醫療保健、製造、汽車、教育和國防等多個產業應用愈來愈普遍，從 2024 年 3 月輝達 GTC 大會再度拉起一波機器人的投資熱潮，預期 6 月的台北電腦展，相關 AI 機器人的演示，將可更進一步推動投資高潮。

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，上市櫃公司的機器人代表廠商為所羅門 (2359-TW)，該公司在 1973 年成立，並在 2008 年開始大舉投入機器人的技術領域，經過 16 年的經驗累積，終於在今年輝達的 GTC 大會大放異彩，股價今年也一路飆漲，從 40 左右到 180 創下今年傳奇，而飆股的背後往往會有故事，尤其產業又強則空間更大，AI 機器人的趨勢才剛開始，市場應用面正在打開。所羅門與輝達有前期合作優勢，透過 3D 視覺與全球各機器人大廠合作，在 Dell、Toyota、3M、Siemens、Omron、亞培、緯創(3231-TW) 等國際大廠的生產線上都可看到，現在全球包括機器手臂、協作型機器人、人形機器人都要與 AI 結合，不同與以往單純執行固定指令，等於加上眼睛及腦子，這是科技產業上的大變革，不只是原來的協作機器人產業會大升級，還會帶來從工業到消費面的全新大商機。

阮蕙慈分析師指出，機器人產業的視覺系統中，佳能 (2374-TW) 是最值得留意的公司，過去佳能是全球最大的數位相機代工廠之一，近幾年運用既有的影像技術能力，切入車用、智慧監控系統及邊緣運算等領域。今年透過 AI 影像技術結合輝達，已運用在農業科技並接獲日本大廠訂單，AI 邊緣運算也導入馬來西亞的智慧城市系統，甚至也接到德國的交通 AI 訂單，算是國內領先跨入邊緣 AI 且繳出實績者，昨天分盤交易短線僅僅休息一天，拉回換手過也是不錯的介入點。

商機夠大自然會有許多潛在飆股! 例如廣運 (6125-TW) 最近也從 83 噴到 119、其陽 (3564-TW) 則從 54 大漲到 95.9，阮蕙慈分析師認為，市場有一檔尚未發掘的 AI 機器人概念股，2XXX 的機器人已經打入多國，包括各國機場、賣場、醫院、政府機構等。去年子公司 Kabam 與美國代理商簽約，今年機器人營收將較去年增加 3~4 倍，市場將遍及北美、日本、新加坡、東南亞等，除此之外也接到 AI 散熱大廠訂單，今年上看 6 元而股價僅有 7 字頭，AI 機器人 + AI 散熱雙題材，PE 僅 12 倍左右，股價的爆發力值得期待。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師