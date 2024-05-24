〈陽明股東會〉陽明小股東辛苦了！為領百元超商卡紀念品 雨中排隊人龍超長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 11:51

陽明海運（2609-TW）今（24）日於國軍英雄館舉行年度股東會，本次股東會紀念品發放超商商品卡 100 元，雖然陰雨綿綿，排隊人龍繞好幾圈，並因有人插隊而爭吵，股東於大會發言時，抱怨陽明未加派人手維持秩序，排隊情況直到持續 1 小時後才結束。

陽明今年股東會紀念品發放「超商商品卡 100 元」，由於陽明過去已經超過 10 年沒有發放紀念品，若持股未滿 1000 股的零股股東，就需要親自出席股東會才可以領取，排隊人龍從國軍英雄館門口一直延伸到中華路上，因未加派人手來維持秩序，且動線不明，大部分小股東非常自律地依序排隊，但當隊伍移動時，有少數人趁隙插隊，引起其他股東不滿，向在場舉牌的工作人員抱怨。

今年股東參與人數特別踴躍，即使下雨也未澆滅股東們的熱情，陽明表示，以往股東會是在總公司召開，因地點在基隆七堵，交通較不便，參與股東會人數相對不若今日踴躍，國軍英雄館禮堂座位約 100 餘位，幾近滿座。