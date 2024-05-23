前疫情指揮官王必勝 將轉戰開發資本擔任資深副總

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 20:05

開發金 (2883-TW) 旗下子公司中華開發資本長年深耕台灣產業投資，旗下管理多檔基金，總管理規模達新台幣 560 億元，著重投資的產業領域包括協助推動能源轉型及數位轉型的基建型投資，開發資本今 (23) 日宣布，將延攬前衛福部政務次長王必勝擔任資深副總經理一職，擬於明 (24) 日董事會通過。

王必勝原為胸腔主治醫師，國內 2020 年起爆發新冠肺炎 (COVID-19)，多次親上火線，擔任第一線群聚感染案件的疫情指揮官，2022 年 7 月，王必勝進一步以衛福部政務次長身分，接替時任衛福部長陳時中，出任中央疫情指揮中心指揮官，接下來將轉換跑道，到金控集團任職。

開發資本表示，公司以扶植台灣優勢產業為目標，布局 IC 設計、半導體供應鏈、電動車產業鏈、智慧製造及環保創新產業的成長型股權投資；以及回應人口高齡化、健康檢測諮詢、疾病預防、數位醫療等多元生醫投資等。

開發資本近年來積極與產業龍頭、研究機構及領域專家合作，包括與鴻海科技規劃攜手成立開鴻能源，與群創光電共同設立「群創開發」系列基金，及與熟稔半導體生態之水木管顧合作籌備投資於台美 IC 設計、半導體上下游之半導體基金，並透過工研院「生醫創新跨域合作平台」，分享創投圈及產業資源人脈，幫助生醫新創加快商品化腳步，促進其立足臺灣市場、布局全球商機。