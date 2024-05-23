鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.01億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達8.33%

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:15

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅8.33%；Render Token(RNDR)24小時漲幅5.5%；JITO(JTO)24小時漲幅5.53%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅20.7%；BAKE(BAKE)24小時跌幅12.4%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅10.7%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.7%；JITO(JTO)近一週漲幅14.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅13.9%。