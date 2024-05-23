鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.01億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達8.33%
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,764.21美元，24小時漲跌幅-0.20%；以太幣(ETH)現報價格3,829.64美元，24小時漲跌幅+2.25%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達21.01億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達17.47億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.32億美元。
24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅8.33%；Render Token(RNDR)24小時漲幅5.5%；JITO(JTO)24小時漲幅5.53%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅20.7%；BAKE(BAKE)24小時跌幅12.4%；Stargate Finance(STG)24小時跌幅10.7%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.7%；JITO(JTO)近一週漲幅14.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅13.9%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅56.3%；Bonk(BONK)近一週跌幅36.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅31%。
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