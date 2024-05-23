鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.46億美元，REQ(REQ)24小時漲幅達8.98%

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 10:15

24小時漲幅：REQ(REQ)24小時漲幅8.98%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.69%；系統幣(SYS)24小時漲幅5.46%。

24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅15.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.5%；LPT(LPT)24小時跌幅13.7%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.7%；JITO(JTO)近一週漲幅14.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅13.9%。