鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過21.46億美元，REQ(REQ)24小時漲幅達8.98%
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,534.26美元，24小時漲跌幅-0.99%；以太幣(ETH)現報價格3,767.33美元，24小時漲跌幅-0.68%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達21.46億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達18.96億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.18億美元。
24小時漲幅：REQ(REQ)24小時漲幅8.98%；Auction(AUCTION)24小時漲幅8.69%；系統幣(SYS)24小時漲幅5.46%。
24小時跌幅：BAKE(BAKE)24小時跌幅15.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.5%；LPT(LPT)24小時跌幅13.7%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅20.7%；JITO(JTO)近一週漲幅14.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅13.9%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅56.3%；Bonk(BONK)近一週跌幅36.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅31%。
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