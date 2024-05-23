盤後速報 - 艾華(6204)下週(5月30日)除息0.86元，預估參考價130.14元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07
艾華(6204-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.86元。
以今日(5月23日)收盤價131.00元計算，預估參考價為130.14元，息值合計為0.86元，股息殖利率0.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
艾華(6204-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣。前項有關之原料及產品進出口業務。有關上項業務之經營及投資。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/30
|131.00
|0.86
|0.66%
|0.0
|2023/08/24
|70.5
|16.57
|23.5%
|0.0
|2022/09/22
|53.5
|2.0
|3.74%
|0.0
|2022/03/24
|72.6
|5.2
|7.16%
|0.0
|2021/11/01
|91.9
|15.0
|16.32%
|0.0
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