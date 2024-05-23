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鉅亨速報

盤後速報 - 艾華(6204)下週(5月30日)除息0.86元，預估參考價130.14元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07

艾華(6204-TW)下週(5月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.86元。

以今日(5月23日)收盤價131.00元計算，預估參考價為130.14元，息值合計為0.86元，股息殖利率0.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

艾華(6204-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣。前項有關之原料及產品進出口業務。有關上項業務之經營及投資。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/30 131.00 0.86 0.66% 0.0
2023/08/24 70.5 16.57 23.5% 0.0
2022/09/22 53.5 2.0 3.74% 0.0
2022/03/24 72.6 5.2 7.16% 0.0
2021/11/01 91.9 15.0 16.32% 0.0

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