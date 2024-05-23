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鉅亨速報

盤後速報 - 皇昌(2543)下週(5月30日)除權息1.8元，預估參考價45.53元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 17:07

皇昌(2543-TW)下週(5月30日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利1.4元，合計股利1.8元。

以今日(5月23日)收盤價52.30元計算，預估參考價為45.53元，權息值合計為6.77元，股息殖利率0.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

皇昌(2543-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。近5日股價上漲8.43%，集中市場加權指數上漲1.91%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/30 52.30 0.4 0.76% 1.4000000000000001
2023/10/12 15.3 0.3 1.96% 0.0
2017/07/14 9.0799999 0.3 3.3% 0.0
2016/10/25 9.79 0.30568459 3.12% 0.0
2008/08/01 7.5500002 0.0 0.0% 0.55

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