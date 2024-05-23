輝達COMPUTEX參展強推AI機器人，所羅門漲上天了，再來換廣運、盟立以及「這兩檔」接棒!!

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 19:00

週五台股收盤上漲 55 點收 21607，連兩天創下歷史新高，電子股成交比重高達 70.5%，市場資金持續轉進電子股，一來是因為市場對於 COMPUTEX 展充滿期待，加上輝達財報表現無可挑剔，帶動 AI 股中的水冷、CPO、機器人三大族群持續大漲，產生了資金磁吸效應

大華國際投顧鄭瑞宗表示，今日早上中國大陸宣布要在台海附近軍演，嚇跌了觀光、營建、航運股三大類股，非電子股全軍覆沒，520 之後市場走向就如我之前文章提醒的，都轉到 AI 為主的電子股之上，一直到 6/7 COMPUTEX 展結束之前，這方向暫時都不會改變 。尤其是美股也是以 AI 為領漲指標，輝達盤後大漲 6%，今晚有機會一舉攻上 1000 美元，台積電 ADR 收漲 1.61%，盤後更大漲 4.07%，但今日台積電漲 1.27%，只反應了收盤的漲幅，並未反應盤後的大漲，若晚上 ADR 漲幅也達 4%，明日現股將有機會挑戰 900 元大關，台股將挑戰 2 萬 2 大關

這次輝達也將於台北漢來飯店展出，共會舉辦 30 場最新議題，其中有很多都與 AI 機器人相關，黃仁勳也表示台積電的 GB200 相關晶片很快就會交貨，預期 3Q 就可供貨給其客戶，帶動 GB200 最新伺服器出貨，組裝的系統廠與零組件供應商又要迎來一波出貨潮，看看美超微盤後大漲 4% 達 909 美元，散熱股 VERTIV 盤後大漲 4.85% 收 104.99 美元，美國相關供應鏈股價就是強

鄭瑞宗指出，反應到台股，水冷的部分今日 (3017-TW) 奇鋐大漲創 725 新天價，(8996-TW)高力大漲創 482 天價，(3324-TW)雙鴻又漲到 865 元，周一股價還一度大跌，但我就提醒大家水冷是散熱產業全面升級的大趨勢，此三家一線股長線還有得漲，完全不必擔心，趨勢上雙鴻、奇鋐都有實力挑戰千元，只是漲得比較慢而已。二線水冷則因為轉機大股價低，漲起來就很快，(6125-TW)廣運今日收漲停 114 元再創新天價，除了水冷出貨倍受看好，這次又傳出輝達正式下單 AI 機器人訂單給廣運，廣運變成全台股唯一水冷 + AI 機器人雙題材的公司，今年 EPS 超過 6 元的機會大增，PE 仍不到 20 倍，看來還很有得漲。

另外 (3564-TW) 其陽與廣運共同研發水冷，五月也將開始拉貨，股價也持續墊高。(2241-TW)艾姆勒則是最低價的新進水冷股，這次從車用散熱轉入 AI 水冷散熱，可望同時拿下廣達、鴻海與美超微 GB200 訂單，股價最低或許未來空間也最大

台積電也於今日 5/23 舉辦技術論壇，除了大談 AI 將帶動第四次工業革命，市場也期待將次強調 CPO 技術的發展，這兩天 (3363-TW) 上詮股價先表態最高漲到 158.5 元，離前高 163 已相當接近，163 那天 6 萬張的大量，估計已經換手差不多了，只要攻過高點就可望拉一波新行情，畢竟上詮是台積電 CPO 技術外部唯一合作夥伴，長多趨勢遲早看到 2、3 字頭。其他光通訊廠表現也不錯，華星光漲停，波若威、前鼎都大漲，光環、光聖拉回倒是不錯的選擇

鄭瑞宗認為，黃仁勳這次 6/3 就要發表演說，從輝達展場的內容來看，AI 機器人的部分絕對是其演說的主要重點，也造就這波 (2359-TW) 所羅門一路噴上 182 新高，自 40 元起漲一口氣大漲 355%，之前市場只知道所羅門與輝達合作，卻不知道合作廠商不只一家，這次正式拿到 NV 機器人訂單的共計有所羅門、(5371-TW)中光電、廣運、(2464-TW)盟立以及 (6188-TW) 廣明子公司這五家，其中除了廣明之外，其餘四家股價都寫下歷史新高，趨勢持續擴散當中，其中盟立股價最低 60 元不到，並且 6 月機器人手臂出貨將帶動營收跳升，當初所羅門也是從幾十元起漲，盟立這價位空間最大，可望持續比價向上。同時我們也布局了「盟立第 2」2365-TW)昆盈，股價連噴三根漲停，其子公司水冷機殼將於下半年出貨，本身就有機器人相關產品，從電腦周邊華麗轉型成 AI 股，也因為股價低收盤漲停也才 28.15 元，這種大轉機股漲的速度都最快，一下子漲到三四十元的例子多的是，AI 訂單現在正大量外溢到二線廠，盟立、昆盈這類的轉機股檔檔都是飆股

另外還有「24XX」同時有 AI 伺服器 + AI 機器人的零組件訂單，今年 EPS 有機會超過 5 元，但股價只有 60 幾元，本益比竟然只有 13 倍，所羅門已經超過 50 倍，股價有漲倍的空間。另外一檔則是「30XX」，下半年會出貨 CPO 訊號檢測設備，客戶為台積電 + 上詮，股價僅 80 幾元，有機會跟上詮一樣，從 70 幾元一路翻倍大漲，都是 6 月最強新飆股，想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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