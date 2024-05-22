僧多粥少！陸多座城市示警網路叫車產業飽和 籲慎入避風險

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 14:01

今年來，中國多發佈網路叫車產業風險預警，公開提醒慎入該產業，並稱運力已趨近飽和，或遠超過實際需求。

《澎湃新聞》、《財聯社》等陸媒報導，景德鎮、鷹潭、蘇州、重慶、莆田、商丘等城市發佈網絡叫車行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業。

來自交通運輸管理部門的數據顯示，在眾多網路叫車平台中，有的平台並未經營，有的接取車輛低於 50 輛，有的日均單量小於 1000 單。 多地網叫車每輛車平均每天接單量不超過 20 單，單均收入約 20 人民幣左右，單車日均收入僅 200 多元。

以江西景德鎮市周一 (20 日) 發布的預警通告為例，受網絡叫車及從業人員數量快速增加等因素影響，目前景德鎮市區單車日均接單在 15 單左右，單車日均收入約 人民幣 240 元。 通告中指出，綜合市區人口、群眾需求、大眾運輸發展水準及現有計程車里程使用率等因素，市區網路叫車運力趨於飽和。

通告中還發布三點風險預警，包括謹慎進入、深入了解經營風險以及合法合規經營，以增強風險意識，謹慎做出理性選擇。

網路叫車司機的經營狀況同樣不樂觀，多地每輛車日軍均接單量不超過 20 單，單均收入在 20 人民幣左右，單車日均收入僅 200 多人民幣。

中國媒體先前曾報導，網路交車產業湧入了不少新人，令從業者面臨「僧多粥少」情況，去年每日新增網路叫車的司機人數比 2022 年大增近 5 倍。

此外，由於網路叫車價格和單量下跌，司機只能被迫延長工作時間，導致產業競爭加劇。