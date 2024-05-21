〈能源盤後〉 原油逆轉收低 伊朗總統去世、沙國國王肺病未能撼動中東原油供應

鉅亨網編譯許家華 2024-05-21 06:03

國際油價周一 (20 日) 收低，回吐早盤因全球原油供應潛在風險而激起的漲幅。伊朗總統因直升機失事喪生，以及沙烏地阿拉伯國王的健康狀況令人擔憂，激起早盤漲幅。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 26 美分或 0.3%，收每桶 79.80 美元，盤中高點達 80.60 美元。該期貨周二收盤到期。

7 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 84 美分或 2.2%，收每桶 79.58 美元，為交易最活躍的 WTI 原油期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 27 美分或 0.3%，收每桶 83.71 美元，盤中高點達 84.49 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.54 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲不到 0.1% ，收每加侖 2.49 美元。

6 月交割的天然氣價格上漲 4.8%，收每百萬 Btu 2.75 美元。

市場驅動力

伊朗官媒報導，伊朗總統 Ebrahim Raisi 與該國外交部長等人搭乘的直升機於周日在該國西北部山區大霧狀況下墜毀，周一已證實死亡。

此間適逢以哈戰爭持續令中東關係緊繃的背景，經過上個月的一系列攻擊和反擊後，以色列和伊朗自全面爆發衝突的邊緣拉了回來。

根據 StoneX 堪薩斯城能源團隊 Alex Hodes 分析師周一研究報告，伊朗第一副總統 Mohammad Mokhber 被任命為臨時總統，他與伊斯蘭革命衛隊和最高領袖 Ayatollah Ali Khamenei 有著密切的聯繫，並且過去曾因侵犯人權而受到歐盟和美國的制裁。「在新的領導下，伊朗仍將是石油市場的不確定性，而石油市場是過去幾年石油產量增長的最大來源之一。」

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 認為，雖然 Raisi 的去世應該會加劇油價的風險溢價，但有關美國石油行業的消息表明市場「相對停滯」。

Kuptsikevich 表示，貝克休斯周五公布，最近一周活躍的石油鑽機總數增加 1 座，達到 497 座，而過去兩周分別為 496 座和 499 座，自 10 月下旬以來，市場一直在 500 左右的水準波動。

與此同時，美國能源資訊局 (EIA) 上周公布，過去 10 周的產量「停滯」在 1310 萬桶 / 日。「結論是，目前的價格對該行業來說是中立的，不會刺激產量增加，但也不會導致產量下降。」

另外，根據官媒，沙烏地阿拉伯 88 歲的國王薩勒曼 (Salman) 被診斷出肺部感染，將接受抗生素治療。日本官媒表示，沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 延後原定周一出訪東京的行程，外界大多認為他是政權真正的掌控者。

在伊朗和沙烏地阿拉伯事態發展後，WTI 和 Brent 原油早盤小​​幅走高，但支撐很快就消退，中東原油供應沒有受到明顯影響。

市場焦點轉向石油輸出國組織及其盟友（即 OPEC+）6 月 1 日將舉行的會議，該會議可能決定個產油國是否將現行的自願減產措施期限延續至 6 月底之後。