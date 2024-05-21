廣運、所羅門、艾姆勒連續大漲噴出，水冷、機器人趨勢大爆發，再來這檔將成為「所羅門第2」

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 18:30

週二台股收盤小跌 34 點收 21236，520 前政策作多推動指數一路創高的激情暫時冷靜下來，成交量縮為 3731E，主要還是非電子股的部份，金融、營建、航運、軍工、觀光等同步拉回休息，階段性任務達成，520 後將暫時進入整理。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，電子股成交比重則穩定維持 60%，因上周鄭瑞宗就提醒大家 6/4~6/7 將盛大舉辦 CPMPUTEX 展，黃仁勳、蘇姿丰等、梁見後等大咖都要來台，將颳起最大的 AI 旋風，台股六月會是 AI 的天下這已是可預期的，市場必將聚焦水冷、AI 機器人、CPO 三大新趨勢的推進，相關股今日爭相大漲。

鄭瑞宗指出，市場不知道的是廣運同時也是輝達 AI 機器人的合作夥伴，這次不只是所羅門有訂單，包含廣明子公司、廣運都拿下最新機器人訂單，今日整組噴出，很明確地扮演這次 AI 股中的雙刀流，另外一個新趨勢 CPO 股則漲多整理之中，指標股為上詮、光環、光聖，市場資金都是輪動的，股價隨時都可能轉強向上，是為 AI 股三刀流，不能不買的大主流。

廣運受惠水冷產品將於五月出貨，股價一舉創下收盤價新高，上檔已無壓力，下半年有 (2382-TW) 廣達、(4938-TW)和碩、SMCI 美超微等訂單，將帶動業績成長，同時廣運本就是輝達機器人合作夥伴，這次傳出也拿下最新訂單，變成市場唯一水冷 + AI 機器人的雙題材飆股，今年估計要賺 6~8 元，相比所羅門股價落後 46 元，若比較奇鋐、雙鴻則 PE 只有人家一半不到，比價空間都太大，所以前兩周低檔有買的人都可抱牢好好賺這波主升段行情。

艾姆勒最低則在 42.7 元就建議大家可進場，一口氣漲到 55.8 元已達 30.7%，艾姆勒本就是車用散熱大廠，技術門檻更高於 AI 散熱，這次轉進 AI 水冷散熱迎來營運大轉機，下半年將有廣達、鴻海與美超微水冷訂單，GB200 也不會缺席，五月車用的部分出貨也開始增溫，至此營收將擺脫低點進入向上循環的大週期，5/23 又要董監改選，鄭瑞宗也提醒說市場傳聞神盾集團要進去，另外鄭瑞宗還有聽到兩個更大咖的，但因無法證明，反正就快週四了，大家就等著看改選的結果。

鄭瑞宗之前文章也說到這次 AI 元年大爆發，大廠們將競相組隊打團體賽，其中水冷最缺成為戰略物資，艾姆勒身價水漲船高，將成為市場競逐的焦點，無論是董監改選題材或是業績轉機都大有看頭，未來估計還有漲倍的空間。

AI 機器人的部分最飆的仍是 (2359-TW) 所羅門，但市場只有在 GTC 大會上發現所羅門是 NV 合作夥伴，殊不知台股還有其他四家合作夥伴，上週五鄭瑞宗的文章就提醒有 24XX、61XX 兩家，61XX 就是今日漲停板的廣運，至於 24XX 今日也漲停，股價更只有 50 幾元，這次與廣運、所羅門都拿到 NV 最新 AI 機器人訂單，再來就不會只是所羅門一家飆漲，因為所羅門也只是負責其中一塊而已，另外包含中光電、廣明、廣運都有訂單，但就以 24XX 股價最低空間最大，將化身「所羅門第 2」是必買新飆股。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

廣運、艾姆勒、其陽飆不停！「所羅門第 2」也呼之欲出！

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