鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.65億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達9.86%

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 17:15

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅9.86%；Bonk(BONK)24小時漲幅9.28%；0x協議(ZRX)24小時漲幅8.24%。

24小時跌幅：OOKI(OOKI)24小時跌幅9.55%；Frontier(FRONT)24小時跌幅9.81%；LPT(LPT)24小時跌幅6.19%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅25.3%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅15.5%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.4%。