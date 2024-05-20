鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.65億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達9.86%
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,930.65美元，24小時漲跌幅-0.22%；以太幣(ETH)現報價格3,107.6美元，24小時漲跌幅+0.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.65億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.39億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.8億美元。
24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅9.86%；Bonk(BONK)24小時漲幅9.28%；0x協議(ZRX)24小時漲幅8.24%。
24小時跌幅：OOKI(OOKI)24小時跌幅9.55%；Frontier(FRONT)24小時跌幅9.81%；LPT(LPT)24小時跌幅6.19%。
近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅25.3%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅15.5%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.4%。
近一週跌幅：Reserve Rights(RSR)近一週跌幅41.6%；FTM(FTM)近一週跌幅31.8%；0x協議(ZRX)近一週跌幅28.9%。
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