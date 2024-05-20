鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.99億美元，FOR(FOR)24小時漲幅達15%

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 10:15

24小時漲幅：FOR(FOR)24小時漲幅15%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅13.3%；Saga(SAGA)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：OOKI(OOKI)24小時跌幅10.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅8.05%；Phala.Network(PHA)24小時跌幅5.88%。

近一週漲幅：AEVO(AEVO)近一週漲幅25.3%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅15.5%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅13.4%。