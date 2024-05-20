賴清德發表520就職演說 國台辦：充分暴露「台獨工作者」本性

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 16:33

總統當選人賴清德周一（20 日）宣誓就職，他在就職演說中呼籲北京停止文攻武嚇，正視中華民國存在的事實，對此中國國台辦表示，台灣領導人充分暴露「台獨工作者」的本性。

賴清德周一在就職演說中呼籲北京停止對台文攻武嚇，一起和台灣承擔全球責任，致力於維持台海及區域和平穩定，確保全球免於戰爭和恐懼。

賴清德說，台灣人熱愛和平，與人為善，他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

賴清德希望北京正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

國務院台辦發言人陳斌華周一對此表示，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，勾連外部勢力，不斷謀「獨」挑釁。

陳斌華說，今天賴清德的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意。台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露「台獨工作者」的本性。

陳斌華指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台獨與台海和平水火不容。我方解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對台獨分裂和外來干涉的行動堅決有力。對於任何形式的「台獨」分裂行徑，我方絕不容忍、絕不姑息。

《彭博》指出，美中兩國勢必會密切注意賴清德如何處理兩岸關係。蔡英文在 2016 年上台時拒絕接受台灣是中國一部分的說法，此後北京切斷兩岸直接溝通管道。