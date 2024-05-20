〈陸港盤後〉中國出手救房市 滬指衝上今年來高峰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（20 日）收盤同步走高，滬指衝上今年來高峰，中國政府出手救房市的消息持續發酵。

上證指數周一收報 3,171.15 點，漲 0.54%。深證成指收報 9,750.82 點，漲 0.43%。創業板指收報 1,875.93 點，漲 0.59%。

香港恒生指數周一收盤漲 0.42%，報 19,636.22 點，恒生科技指數漲 0.55%，報 4,135.38 點。

中國政府上周五出手救房市，連續發布多項房市利多，包括取消房貸利率下限、調降頭期款比率，激勵房地產股大漲。

全國切實做好保交房工作視訊會議上周五在北京登場，國務院副總理何立峰表示，商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分房屋，並把這些房子列入保障性住宅。

此外，中國人民銀行（央行）周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 3.95%，均維持不變。

央行周一展開人民幣 20 億元 7 天期逆回購操作，因周一有 20 億元 7 天期逆回購到期，代表央行零投放零回籠。

LPR 利率一般由中期借貸便利利率（MLF）與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，本月 LPR 按兵不動，符合市場一致預期。

今年以來，央行已進行五輪 LPR 報價。今年 2 月，1 年期 LPR 未變，5 年期以上 LPR 為 3.95%，下調 25BP，為 5 年期 LPR 史上最大單次降幅。

東方金誠首席宏觀分析師王青在 5 月 LPR 報價出爐前表示，在 5 月 MLF 操作利率保持穩定、近期銀行淨息差可能進一步收窄的背景下，5 月兩個期限品種的 LPR 報價都將保持不變。

民生銀行首席經濟學家溫彬預料，為促進物價溫和回升、增強對實體經濟的支持力道，總量型工具的重要性仍在，央行將堅持穩健寬鬆總基調。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，LPR 利率仍有調降空間，但幅度有所收窄。