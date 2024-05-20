直升機撞山墜毀 伊朗總統墜機身亡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 12:26

據邁赫爾通訊社、路透等媒體周一（20 日）報導，伊朗總統萊希和外長艾密拉多拉安墜機身亡。

伊朗官方媒體報導，伊朗總統萊希乘坐直升機的失事現場畫面顯示，直升機是撞山墜毀。

伊朗國家電視台周一稍早報導，通過對萊希直升機失事區域的搜索，「目前沒有人員生還的跡象」。

伊朗救援團隊使用無人機在萊希所乘直升機事故現場進行探測，救援人員說：「直升機的螺旋槳以及駕駛艙被燒毀，通過熱成像，無法探測到溫度」。

伊朗外交部在周一凌晨宣布，一架載有萊希、外長以及其他隨行人員的直升機，周日下午在東亞塞拜然省瓦爾扎甘地區發生事故。

伊朗外交部感謝多國政府和國際組織向政府和人民表達的人道主義情感和支持，並感謝他們為搜救行動提供的援助。

據伊朗媒體報導，這次萊希等人乘坐的是美製 1968 年產的老式直升機貝爾 212，是 1979 年之前伊朗向美國採購的直升機。由於伊朗被美國制裁 40 多年，所以這些老式美製直升機很難更換零件。

但是，乘坐直升機參加公務活動，是伊朗領導人比較習慣而且經常做的事，因為它的速度較快，不用堵車，節省時間。