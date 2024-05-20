紐時爆料 美國、伊朗舉行祕密會談

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 09:00

美國《紐約時報》上周六（18 日）披露，近日美國和伊朗高階官員通過中間人在阿曼舉行祕密會談，知情人士透露，這是自 4 月伊朗用數百枚導彈和無人機對以色列發動報復性襲擊以來，美伊雙方首次召開此類會談。

今年 4 月 1 日，伊朗駐敘利亞使館館舍遭以色列軍隊飛彈攻擊，伊朗將其等同於襲擊伊朗領土，並首度直接攻擊以色列領土。

《紐約時報》爆料，美方參加本次會談的是美國國家安全委員會中東和北非事務協調員布雷特 · 麥格克和美國政府伊朗事務副特使亞伯拉罕 · 帕利，他們於 5 月 14 日抵達阿曼首都馬斯喀特。外界尚不清楚伊朗政府派出的代表身份。

自 1979 年以來，美國與伊朗沒有建立外交關係，雙方談判通常會透過中間人和秘密渠道。

自以哈戰爭爆發以來，伊拉克和敘利亞多個由伊朗支持的民兵組織，加強襲擊美國在當地的武裝力量，引發外界擔憂中東會爆發一場更廣泛的戰爭。