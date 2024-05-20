大批以色列民眾抗議示威 要求政府停火止戰

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 16:00

大批以色列民眾和被扣押人員家屬上周六（18 日）在特拉維夫發起抗議示威，要求以色列政府停火止戰，讓被扣押人員儘快獲釋。

在當天的抗議現場，被扣押人員家屬和示威者手舉寫著「帶他們回家」的標語，以及被扣押人員的照片，表達對以色列政府堅持在加薩地展開軍事行動的不滿，要求政府立即與哈瑪斯達成協議，結束戰爭，讓被扣押人員早日回家。

被扣押人員家屬約塔姆 · 科恩說：「我們希望透過對政府施加更大的壓力，會讓戰時內閣出現停火止戰的跡象。因為隨著時間推移，我們看到越來越多被扣押人員被裝在裹屍袋運回來，越來越多士兵死在加薩。我們希望停止流血。」

當天，部分示威者與警方發生肢體衝突，警方使用高壓水槍驅散示威者。

與此同時，政府內部也出現了分歧。戰時內閣成員本尼 · 甘茨上周六晚間發表電視演說，要求政府在 6 月 8 日之前完成加薩戰後治理方案制定，否則其將帶領其政黨退出緊急聯合政府。