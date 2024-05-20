「未降息」！中國1年期、5年期LPR維持不變

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 10:09

中國人民銀行（央行）周一（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.45%，5 年期以上 LPR 為 3.95%，均維持不變。

央行周一展開人民幣 20 億元 7 天期逆回購操作，因周一有 20 億元 7 天期逆回購到期，代表央行零投放零回籠。

LPR 利率一般由中期借貸便利利率（MLF）與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，本月 LPR 按兵不動，符合市場一致預期。

今年以來，央行已進行五輪 LPR 報價。今年 2 月，1 年期 LPR 未變，5 年期以上 LPR 為 3.95%，下調 25BP，為 5 年期 LPR 史上最大單次降幅。

東方金誠首席宏觀分析師王青在 5 月 LPR 報價出爐前表示，在 5 月 MLF 操作利率保持穩定、近期銀行淨息差可能進一步收窄的背景下，5 月兩個期限品種的 LPR 報價都將保持不變。