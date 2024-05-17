神基投控估Q2營收持平 全年維持成長目標 邊緣AI新品下半年出貨

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-17 17:58

神基投控 (3005-TW) 今 (17) 日召開法說，董事長黃明漢表示，第二季營收估持平首季或略增，但下半年成長性可望優於往年水準，且導入邊緣 AI 應用強固型電腦也將自第三季底開始出貨，全年維持成長 7-12% 的目標不變。

黃明漢表示，由於第一季美國聯邦政府預算上有波折，後續還要在觀察能不能順利通過，目前第二季強固型電腦估持平至略增，綜合、車用機構件預計將落底，也持平看到，整體第二季營運持平至略增看待。

黃明漢進一步指出，下半年展望相對上半年會較樂觀，除了強固型電腦外，綜合、車用機構件也都將向上，過往上下半年營收比重 48:52，但今年可能會是 47:53，下半年成長性將優於往年水準。

因應 AI 趨勢，神基也推出搭載邊緣 AI 的強固型電腦新品，首季已推出一款、後續也將於 COMPUTEX 再發表一款，黃明漢透露，目前已經有數個客戶有興趣，包括車用、物流，預計第三季首個案子就會開始出貨。