馬來西亞首季GDP成長4.2% 經濟復甦快於預期

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 16:10

在私人支出和出口反彈的推動下，馬來西亞第一季經濟成長快於最初估計。

馬來西亞央行和統計局在周五 (17 日) 聯合公布，今年 1-3 月 GDP 成長 4.2%，增速高於 3.9% 的初值及調查的預估中值。與前季相較，則成長 1.4%。

不僅強勁的服務業和製造業產出，有助於推動經濟發展，農業和建築業好於先前預期的結果，也進一步推動了整體成長。

數據顯示，本季農業產出成長 1.6%，高於先前的 1.3%，建築產量增加 11.9%，而最初為 9.8%。

馬來西亞央行總裁 Abdul Rasheed Ghaffour 表示，前瞻性指標顯示馬來西亞經濟將持續成長。他預計，在收入水準提高、資產負債表穩健和政府支持的幫助下，消費者支出將會改善。

去年全球需求降溫導致經濟成長放緩後，馬來西亞 2024 年的經濟前景看起來更加光明。最大貿易夥伴中國的持續復甦，可能有助於這個東南亞國家的製造業，並增加遊客人數和投資。馬來西亞央行預計，由於外部需求改善，今年 GDP 將成長 4% 至 5%。

做為關鍵成長動力的國內支出放緩的風險似乎也在消退。總理安華 (Anwar Ibrahim) 本周表示，他並不急於削減燃料補貼，因為擔心這會刺激價格壓力並限制消費。

央行預計，如果補貼逐步取消，今年 9 月以來一直低於 2% 的通膨率，今年平均可能高達 3.5%。