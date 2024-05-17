以色列財長宣布 將廢除以土自貿協定 對土耳其商品加徵100%關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-17 10:00

以色列財政部長 Bezalel Smotrich 周四（16 日）表示，將廢除與土耳其的自由貿易協定（FTA），並對土耳其進口商品加徵 100% 的關稅，以反制土耳其全面切斷與以色列貿易往來。

Smotrich 說，將取消所有根據自貿協定的土耳其進口商品關稅降低措施。此外，除現有關稅稅率外，以色列將按這些商品的價值徵收 100% 的額外關稅。

財政部、經濟部、外交部等相關部會將尋求替代方案，以減少以色列經濟對土耳其的依賴，分散商品進口來源。

據《路透》報導，Smotrich 說，將把這項計畫提交給內閣批准。

土耳其貿易部在本月 2 日宣布，由於以色列在加薩地帶的行動不斷加劇人道主義災難，土耳其決定暫停與以色列的所有進出口貿易。

以色列外交部同日發表聲明，表示土耳其違反兩國貿易協定。以色列與土耳其的自由貿易協定在 1997 年生效。

以色列外交部表示，將立即與相關部門溝通，討論土方限制政策的因應方案，將重點放在鼓勵本國生產和從其他國家進口。