〈陸港盤後〉 中國考慮要求地方政府吸收待售餘屋 房地產股大漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 16:30

中國 A 股市場三大指數周四（16 日）收盤同步走高，知情人士透露，中國正考慮要求地方政府吸收待售餘屋，搶救房地產市場，激勵房地產類股飆漲。

滬指周四收盤漲 0.08% 報 3,122.4 點，深證成指漲 0.21% 報 9,604.13 點，創業板指漲 0.29% 報 1,844.21 點，兩市成交額合計人民幣 8,478 億元。

房地產類股勁漲，建築、家居、建材等族群齊揚，保險、旅遊、銀行、釀酒等類股上揚，電力、有色、醫藥等族群下跌。

香港恒生指數周四收盤勁揚 1.59%，報 1,9376.53 點，恒生科技指數漲 0.76%，報 4,072.15 點。

《彭博》周三披露，消息人士表示，中國國務院正在徵詢幾個省和政府機關的意見。政府已經推動了幾個消化餘屋的試點計畫，而最新計畫的規模會更大。

兩位知情人士說，政府將要求國有銀行提供貸款，支持各地國有企業向建商收購待售屋，而部分待售屋會變成保障房。

他們還表示，政府官員仍在討論這項計畫的細節和可行性，可能還需要幾個月的時間才能定案。

如果前述計畫付諸實施，代表政府拯救房市的行動邁向新階段。

今年前四個月住宅銷售額銳減 47%，待售餘屋徘徊在八年高點。

中國銀河證券香港公司中國房地產研究部門主管鄭懷武（Raymond Cheng）認為，如果中國政府真的提出這項計畫，將是搶救房市的重要一步，可化解過剩餘屋和建商流動性的問題。