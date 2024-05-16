斯洛伐克總理身中五槍 殺手身份曝光 目擊者：他的胸部、頭部好像在流血

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 09:08

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遭槍擊，身中五槍，目擊者說，他的胸部、頭部好像在流血，目前開槍男子已被捕。

據斯洛伐克多家媒體報導，費科周三（15 日）在中部漢德洛瓦遭槍擊，腹部、胳膊、腿部明顯受傷，隨後他被送往醫院。這起槍擊案發生在距首都布拉提斯拉瓦東北約 150 公里處。

費科在一場會議結束後，走出會場，突然響起數聲槍響。一名目擊者說，聽到幾聲槍響後，看到一男子被警方拘捕。

另一名目擊者稱，原本想跟總理握手。「槍聲響起時，我幾乎都要聾了。」該目擊者表示，看見總理倒在面前，「他的胸部和頭部好像也在流血」。

據斯洛伐克新聞網站 aktuality.sk 報導，嫌疑犯被確認是一名男子，今年 71 歲，名叫 J. C. Zbraň，來自斯洛伐克城鎮萊維采。

根據目擊者的說法，事發時，他先是對費科大喊大叫，然後費科走向他，並跟他握手，結果這名男子就開槍了。

嫌疑犯的兒子深感震驚。他說：「完全不知道父親的意圖是什麼？他的計畫是什麼？為什麼會發生這種事？」被問及父親是否對費科懷恨在心時，他回答：「我告訴你的是，他沒有把選票投給費科，我只能說這麼多。」

他否認父親曾提及準備攻擊或殺害政界人士，也否認父親患有心理疾病。

J. C. Zbraň在藝術上很活躍，曾經出版過多部詩集。他曾在一家民間保安公司工作。

費科曾經是共產黨員，以親俄羅斯、反烏克蘭立場著稱，心懷大斯拉夫主義，被視為民粹主義者。

美國總統拜登對此在一份聲明中稱：「我方譴責這一可怕暴力行為，我方大使館與斯洛伐克政府保持密切聯繫，準備提供協助。」

德國總理蕭茲在社交網站上表示：「暴力在歐洲政治中沒有立足之地。此時此刻，我的心與費科、斯洛伐克的家人和公民同在。」

克里姆林宮發布聲明，表示總統普丁在發給斯洛伐克總統恰普托娃的慰問電中稱：「這種可怕的罪行沒有任何正當理由」。