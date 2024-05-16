見證歷史！中國A股史上最便宜股票誕生 股價不到1毛錢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 11:00

一度是中國新能源領域明星企業的保力新 (300116-CN) ，下市已成定局。由於業績表現不佳，保力新於 4 月末披星戴帽，在多日恐慌性拋售下，周三（15 日）收盤股價僅剩人民幣（下同）0.09 元，是 A 股歷史上第一檔股價低於 1 毛錢的個股。

據《財聯社》報導，由於保力新股價連續 19 個交易日低於 1 元，即使周四漲停，也會因股價連續 20 個交易日低於 1 元而觸及交易類下市指標。

值得注意的是，自保力新 4 月末披星戴帽以來，僅九個交易日，股價就暴跌 86.15%。

今年 4 月 29 日，保力新的股票被標注為「下市風險警示」和「其他風險警示」，股票簡稱由「保力新」更改為「*ST 保力」。

保力新的前身名為堅瑞消防，在 2010 年登陸深圳證券交易所創業板。2016 年，堅瑞消防以 52 億元的交易價格，收購沃特瑪股權，正式進軍動力電池和新能源車產業。當時沃特瑪是中國新能源電池領軍企業，是最早研發和大規模生產新能源車動力電池的公司之一。

保力新收購沃特瑪後，憑藉新能源車行業興起，一度業績顯著增長。2016 年，淨利潤達到 4.25 億元，激增 11.03 倍。但好景不長，自 2017 年第 4 季起，保力新開始出現連續虧損。

保力新的下市風險給投資者帶來巨大影響。資深財稅專家仝鐵漢指出，一旦企業下市，將導致股票流動性差，變現困難，不利於後續融資，增加融資難度和資金成本，企業形象和商譽也會受損。