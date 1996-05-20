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台股

護國神山領軍台股再創新高 法人：520後上漲機率仍高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 19:47

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護國神山領軍台股再創新高度 法人：520後上漲機率仍高。(圖：Shutterstock)

台股今 (15) 日在護國神山台積電 (2330-TW) 領漲下，指數再度改寫新高，盤中來到 21308.32 點，收盤 21147.21 點，上漲 161.36 點，漲幅 0.77%。法人指出，距離 520 總統就職僅剩下 2 個交易日，從歷年統計來看，520 之後台股上漲機率仍高。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，自 2012 年以來，此趨勢愈發顯著，若統計 2012 年以來三次總統就職典禮後的台股走勢，後一周平均上漲 1.43%、後一月平均漲幅擴大至 4.72%，後一季漲幅平均可繳出 9.04% 的表現，顯見 520 後不僅多方持續佔上風，亦開始反映下半年旺季題材。

黃新迪分析，雖然第二季向來為傳統淡季，不過目前美股四大指數重回多頭排列，台股多方也強勢跟進，表現居亞股之冠，且看好第三季成長動能將加速，未來還有 AI PC、降息預期等題材，讓今年第二季來加權指數強勢上漲 4.2%。

此外，今年的上市企業盈餘正式由衰退轉為成長，帶動本益比自低檔向上擴張，在 AI 應用的加持之下，台股相關供應鏈率先受惠，2025 年企業獲利有望進一步揚升，推升本益比續揚。

黃新迪表示，目前市場在等待 AI 指標股輝達下週的財報數據，而其他美股科技巨頭財報大致已公布，預料短線回歸台股基本面，且時間進入法說會高峰，將以個股表現為主。

歷屆 520 就職後的台股表現

 

後一周

後一個月

後三個月

1996

2.14%

10.06%

4.89%

2000

-2.63%

-1.47%

-6.38%

2004

3.74%

-4.45%

-3.31%

2008

-3.2%

-12.86%

-22.36%

2012

-0.78%

1.98%

3.33%

2016

4.09%

6.08%

10.46%

2020

0.98%

6.1%

13.34%

2024

?

?

?

台股平均漲跌幅

0.62%

0.78%

0.00%

資料來源 : Cmoney，統計 1996/05/20-2020/08/20






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