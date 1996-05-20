護國神山領軍台股再創新高 法人：520後上漲機率仍高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 19:47
台股今 (15) 日在護國神山台積電 (2330-TW) 領漲下，指數再度改寫新高，盤中來到 21308.32 點，收盤 21147.21 點，上漲 161.36 點，漲幅 0.77%。法人指出，距離 520 總統就職僅剩下 2 個交易日，從歷年統計來看，520 之後台股上漲機率仍高。
PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，自 2012 年以來，此趨勢愈發顯著，若統計 2012 年以來三次總統就職典禮後的台股走勢，後一周平均上漲 1.43%、後一月平均漲幅擴大至 4.72%，後一季漲幅平均可繳出 9.04% 的表現，顯見 520 後不僅多方持續佔上風，亦開始反映下半年旺季題材。
黃新迪分析，雖然第二季向來為傳統淡季，不過目前美股四大指數重回多頭排列，台股多方也強勢跟進，表現居亞股之冠，且看好第三季成長動能將加速，未來還有 AI PC、降息預期等題材，讓今年第二季來加權指數強勢上漲 4.2%。
此外，今年的上市企業盈餘正式由衰退轉為成長，帶動本益比自低檔向上擴張，在 AI 應用的加持之下，台股相關供應鏈率先受惠，2025 年企業獲利有望進一步揚升，推升本益比續揚。
黃新迪表示，目前市場在等待 AI 指標股輝達下週的財報數據，而其他美股科技巨頭財報大致已公布，預料短線回歸台股基本面，且時間進入法說會高峰，將以個股表現為主。
歷屆 520 就職後的台股表現
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後一周
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後一個月
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後三個月
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1996
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2.14%
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10.06%
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4.89%
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2000
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-2.63%
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-1.47%
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-6.38%
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2004
|
3.74%
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-4.45%
|
-3.31%
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2008
|
-3.2%
|
-12.86%
|
-22.36%
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2012
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-0.78%
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1.98%
|
3.33%
|
2016
|
4.09%
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6.08%
|
10.46%
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2020
|
0.98%
|
6.1%
|
13.34%
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2024
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?
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?
|
?
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台股平均漲跌幅
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0.62%
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0.78%
|
0.00%
資料來源 : Cmoney，統計 1996/05/20-2020/08/20
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