護國神山領軍台股再創新高 法人：520後上漲機率仍高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 19:47

台股今 (15) 日在護國神山台積電 (2330-TW) 領漲下，指數再度改寫新高，盤中來到 21308.32 點，收盤 21147.21 點，上漲 161.36 點，漲幅 0.77%。法人指出，距離 520 總統就職僅剩下 2 個交易日，從歷年統計來看，520 之後台股上漲機率仍高。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，自 2012 年以來，此趨勢愈發顯著，若統計 2012 年以來三次總統就職典禮後的台股走勢，後一周平均上漲 1.43%、後一月平均漲幅擴大至 4.72%，後一季漲幅平均可繳出 9.04% 的表現，顯見 520 後不僅多方持續佔上風，亦開始反映下半年旺季題材。

黃新迪分析，雖然第二季向來為傳統淡季，不過目前美股四大指數重回多頭排列，台股多方也強勢跟進，表現居亞股之冠，且看好第三季成長動能將加速，未來還有 AI PC、降息預期等題材，讓今年第二季來加權指數強勢上漲 4.2%。

此外，今年的上市企業盈餘正式由衰退轉為成長，帶動本益比自低檔向上擴張，在 AI 應用的加持之下，台股相關供應鏈率先受惠，2025 年企業獲利有望進一步揚升，推升本益比續揚。

黃新迪表示，目前市場在等待 AI 指標股輝達下週的財報數據，而其他美股科技巨頭財報大致已公布，預料短線回歸台股基本面，且時間進入法說會高峰，將以個股表現為主。

歷屆 520 就職後的台股表現

後一周 後一個月 後三個月 1996 2.14% 10.06% 4.89% 2000 -2.63% -1.47% -6.38% 2004 3.74% -4.45% -3.31% 2008 -3.2% -12.86% -22.36% 2012 -0.78% 1.98% 3.33% 2016 4.09% 6.08% 10.46% 2020 0.98% 6.1% 13.34% 2024 ? ? ? 台股平均漲跌幅 0.62% 0.78% 0.00%