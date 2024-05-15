雙方激戰！烏軍不得不撤至新陣地

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 14:00

據俄羅斯衛星通訊社周二（14 日）報導，俄羅斯國防部表示，已經控制烏克蘭哈爾科夫州的布格魯瓦特卡村。

俄羅斯國防部說：「經積極行動，『北部』集群部隊解放了哈爾科夫州的布格魯瓦特卡村，並突入敵人縱深防線。」

另據塔斯社周二報導，烏克蘭哈爾科夫地區城市沃夫昌斯克部分地區已被俄軍控制。

此外，烏克蘭軍方周二表示，沃夫昌斯克的局勢處於控制之中，但烏克蘭軍方說，由於俄軍的高強度空襲，烏軍部隊不得不撤至「新陣地」。

烏克蘭軍方在每日戰報中說，在哈爾科夫北部地區，俄軍的進攻次數顯著減少。

烏軍總參謀長巴爾吉列維奇表示，烏軍預備部隊被派往哈爾科夫地區，以因應俄軍推進。

巴爾吉列維奇說：「敵人在沃夫昌斯克地區加緊活動，正在發生戰鬥。我們對敵軍的部署迅速做出反應，並調派預備部隊前往。」

哈爾科夫州議員斯科利克周一說，俄軍已開始包圍沃夫昌斯克。他表示，當地正在發生非常艱難的陣地戰。