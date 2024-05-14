特斯拉上海 拿到許可了！美國本土外首例

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 15:00

據《每日經濟新聞》報導，上海臨港管委會表示，後續特斯拉上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池（Megapack），幫助電網運營商、公用事業公司等更高效地存儲和分配再生能源。200 多台超大型商用儲能電池，可以組成一個儲能電廠，儲存 100 萬度電。

特斯拉儲能超級工廠總佔地面積約 20 萬平方公尺，臨近特斯拉上海超級工廠，總投資約人民幣 14.5 億元，這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。

特斯拉的布局可追溯至一年前。2023 年 4 月 9 日，特斯拉與臨港新片區就特斯拉儲能超級工廠項目簽約。當年 12 月 22 日，特斯拉在上海與臨港新片區管委會舉行拿地簽約儀式，宣布特斯拉儲能超級工廠項目啟動。

據《新華社》報導，臨港新片區審批審查中心副主任、項目建設服務辦負責人閔之光說，特斯拉上海儲能超級工廠項目應用了臨港新片區在工程建設領域新推出的「項目服務包」，具體來說，就是針對項目視角和特定場景將全套服務體系前置嵌入到審批啟動前，把企業端、政府端的事項都塞進一個「包」，從項目出發制定節點流程圖。

「通過服務包的設計，企業從最早在投資意向還沒有完全清晰的時候，就能快速獲得相對準確全面的政府服務要求、管理要求，實現一個全過程的無縫銜接。尤其是碰到問題也不用這個部門或那個部門分開找，而是有一整套的比較成熟的『零時差』的響應和解決問題的機制。」閔之光說。

特斯拉上海儲能超級工廠將在 2025 年第 1 季量產，初期規劃年產商用儲能電池 1 萬台，儲能規模近 40 GWh。