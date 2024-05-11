〈能源盤後〉市場聚焦供需風險 本周油價小幅波動

鉅亨網編譯許家華 2024-05-11 06:14

國際油價周五 (10 日) 收低，但由於交易商權衡需求前景以及中東供應風險，WTI 和 Brent 原油本周僅小幅波動。

中國需求前景為油價提供部分支撐力，而且以色列入侵拉法，使市場持續擔心中東戰爭擴大，但美國消費者信心下降幅度超出預期，削弱美國能源需求前景。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1 美元或 1.3%，收每桶 78.26 美元，觸及一周低點，令本周漲幅收斂至 0.2%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.09 美元或 1.3%，收每桶 82.79 美元，觸及 3 月 12 日以來最低點，令本周轉跌 0.2%。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.50 美元，本周下跌 2.2%。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7% ，收每加侖 2.43 美元，本周下跌 0.4%。

6 月交割的天然氣價格下跌 2.1%，收每百萬 Btu 2.25 美元，但本周上漲 5.1%，係因周四漲至 1 月以來最高點。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，最新美國消費者信心指數「顯示出滯脹跡象」，不利於風險資產，因此數據發布後不久油價就跌至盤中低點。

「與去年秋天衝突開始時對全球石油供應的隱含威脅相比，以色列與哈馬斯持續戰爭的實際影響微乎其微，因此地緣政治恐懼已經基本消失。然而，隨著拉法地區的緊張局勢明顯加劇，這仍對石油市場產生了潛在的影響，並有助於本周油價穩定。」Richey 說。

以哈停火仍難以實現，美國拜登總統威脅，倘若以色列對拉法發動大規模襲擊，美國將暫停向以色列運送武器。

Richey 指出，正如美國能源資訊局 (EIA) 周三報告那樣，「本周石油市場穩定」的另一個支撐因素是消費者汽油需求較前一周逆轉走高。

「交易員希望看到 (汽油需求走高) 這種趨勢持續未來幾周，才能反駁此觀點：消費者將如 2022 年那般，因受通膨困擾而不願為高油價買單。」

但根據 EIA 報告，截至 5 月 3 日的過去 4 周，美國車用汽油成品供應量（代表需求）平均 860 萬桶 / 日，年降 4%。

同時，中國進口數據高於預期，這一定程度上支撐了石油。路透報導，中國 4 月進口成長 8.4%，高於預期的 4.8%。SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，這點表明中國的能源需求增加。

整體而言，Brent 原油期貨本月迄今仍下跌 5.8%。德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「價格下跌使得 OPEC + 更難在 6 月底像目前計劃那樣，允許逐步取消自願減產。」OPEC + 將在 6 月 1 日的會議上就產量水準做出決定。

凱投宏觀 (Capital Economics) 助理經濟學家 Joe Maher 周五報告指出，「上周 OPEC + 匿名消息人士稱，OPEC + 將再次延長 220 萬桶 / 日的自願減產，但周二俄羅斯能源部長亞歷山大諾瓦克重申，OPEC + 必要時會增產。」