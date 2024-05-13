俄羅斯出現重大人事異動 國防部長換人當！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-13 16:50

俄羅斯總統普丁展開新一屆任期後，人事新局成為了外界關注焦點，克里姆林宮周日（12 日）宣布，國防部長換人，接替人選是經濟學家出身的文官，凸顯俄羅斯政府更加重視戰時經濟。

克里姆林宮周日宣布，普丁取消紹伊古的國防部長職務，並任命紹伊古接替帕特魯舍夫，出任國家安全委員會秘書。

普丁周日並提名第一副總理別洛烏索夫擔任國防部長，提名拉夫羅夫留任外交部長，格拉西莫夫留任武裝力量總參謀長。

此外，普丁未調整內務部長、司法部長、對外情報局局長、緊急情況部長、聯邦安全局局長等高層人事。

據《彭博》報導，在普丁統治下，紹伊古的大多數前任者也沒有軍事背景，但這是普丁第一次挑選經濟學家接任國防部長。

此前別洛烏索夫主要出任與經濟相關政府職位，對於普丁相中他的原因，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，把強力部門的經濟列入國家經濟是非常重要的事情，目的是讓它適應現在的發展。

俄羅斯聯邦委員會需在一周內審議相關提名，並向普丁匯報審議結果。