鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至7.12元，預估目標價為114元
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.98元上修至7.12元，其中最高估值9.44元，最低估值6.67元，預估目標價為114元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|9.44(8.06)
|9.51
|最低值
|6.67(6.67)
|7.92
|平均值
|7.37(7.12)
|8.59
|中位數
|7.12(6.98)
|8.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|10,790,000
|9,259,000
|最低值
|7,760,940
|8,547,110
|平均值
|8,237,740
|8,798,220
|中位數
|7,876,000
|8,743,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.47
|12.2
|10.47
|7.19
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,121,824
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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