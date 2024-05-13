中國線上旅行社 五一期間最大贏家

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 16:40

和去年相比，中國整個五一假期，真正的贏家不再是賣著天價機票的航空公司，也不再是漫天要價的酒店，反而是老牌線上旅行社平台（OTA）。

今年五一的旅遊數據仍舊十分火熱。全國國內旅遊出遊合計 2.95 億人次，年增 7.6%，較 2019 年同期增長 28.2%；國內遊客出遊總花費為人民幣 1,668.9 億元，較去年同期增加 12.7%，較 2019 年提高 13.5%。

國家移民管理局的數據顯示，今年五一假期中國居民出入境 476.8 萬人次，較去年同期激增 38%。

攜程的數據也顯示，4 月上旬，五一假期辦簽人數較一年前驟增逾三成，辦簽交易額已超過 2019 年同期。

值得注意的是，出境遊逐漸有了新形態，跟團遊的比重下降，自由行上升，這些自由行遊客往往會選擇在 OTA 平台預定機酒和國外景點。

與此同時，不少出境遊遊客選擇境外租車自駕，也讓不少提前布局海外租車業務的 OTA 平台成功抓到風口。

Fastdata 發布的《2023 年中國出境遊行業發展報告》指出，OTA 平台的競爭格局，代表了出境遊市場的競爭格局，因為 OTA 平台仍是目前承接出境遊需求最主流的渠道。

報告顯示，目前中國的 OTA 平台出境遊市場，攜程旅行的市佔率高達 54.7%，勇奪第一，第二名的飛豬旅行佔 27.1%，第三名的同程旅行佔 11.5%。

整體而言，這些 OTA 平台躺著就接住潑天流量。

不過，這種躺著接流量的方式，也注定 OTA 平台難以製造熱點，他們既無法像航空公司那樣推出隨心飛打折促銷，也無法像酒店那樣自行決定價格。OTA 平台是中間商賺差價，注定只能夾在中間，靠天吃飯。

隨著越來越多平台都要打造全能平台，OTA 平台的市場也面臨美團、高德等本地生活平台的衝擊，抖音、小紅書等平台也促成了更多出境遊私人對接，比如一些國外本土地陪等等。

據《格隆滙》報導，中國國內遊量升價跌和 OTA 平台興起，乃至於出境遊的興起，都可以歸結於一個原因，那就是旅遊出行的人群逐漸年輕化。