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鉅亨速報

營收速報 - 達麗(6177)4月營收1.24億元年增率高達41.32％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31

達麗(6177-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1.24億元，年增率41.32%，月增率77.02%。

今年1-4月累計營收為6.29億元，累計年增率-67.96%。

最新價為62元，近5日股價下跌0%，相關建材營造下跌-5.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+15524 張
  • 外資買賣超：+12135 張
  • 投信買賣超：+3668 張
  • 自營商買賣超：-279 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 1.24億 41% 77%
24/3 7,012萬 -62% -60%
24/2 1.74億 -90% -33%
24/1 2.61億 896% -96%
23/12 60.17億 7137% 592%
23/11 8.69億 1415% -71%

達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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