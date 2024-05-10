營收速報 - 達麗(6177)4月營收1.24億元年增率高達41.32％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:31
今年1-4月累計營收為6.29億元，累計年增率-67.96%。
最新價為62元，近5日股價下跌0%，相關建材營造下跌-5.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15524 張
- 外資買賣超：+12135 張
- 投信買賣超：+3668 張
- 自營商買賣超：-279 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|1.24億
|41%
|77%
|24/3
|7,012萬
|-62%
|-60%
|24/2
|1.74億
|-90%
|-33%
|24/1
|2.61億
|896%
|-96%
|23/12
|60.17億
|7137%
|592%
|23/11
|8.69億
|1415%
|-71%
達麗(6177-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售。都市更新重建。不動產買賣及租賃。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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