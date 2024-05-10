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鉅亨速報

營收速報 - 台康生技(6589)4月營收6,516萬元年增率高達94.52％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:16

台康生技(6589-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6,516萬元，年增率94.52%，月增率11.49%。

今年1-4月累計營收為2.85億元，累計年增率14.02%。

最新價為79.9元，近5日股價下跌-0.87%，相關生技醫療股價指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+76 張
  • 外資買賣超：+76 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 6,516萬 95% 11%
24/3 5,844萬 -10% 24%
24/2 4,713萬 -42% -59%
24/1 1.14億 63% 7%
23/12 1.06億 -20% -59%
23/11 2.56億 64% 173%

台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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