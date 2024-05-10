營收速報 - 台康生技(6589)4月營收6,516萬元年增率高達94.52％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:16
今年1-4月累計營收為2.85億元，累計年增率14.02%。
最新價為79.9元，近5日股價下跌-0.87%，相關生技醫療股價指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+76 張
- 外資買賣超：+76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|6,516萬
|95%
|11%
|24/3
|5,844萬
|-10%
|24%
|24/2
|4,713萬
|-42%
|-59%
|24/1
|1.14億
|63%
|7%
|23/12
|1.06億
|-20%
|-59%
|23/11
|2.56億
|64%
|173%
台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇