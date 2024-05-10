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鉅亨速報

營收速報 - 亞翔(6139)4月營收67.85億元年增率高達113.61％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:16

亞翔(6139-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣67.85億元，年增率113.61%，月增率-3.18%。

今年1-4月累計營收為257.61億元，累計年增率126.02%。

最新價為255元，近5日股價下跌-7.12%，相關其他電子上漲7.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2854 張
  • 外資買賣超：-2677 張
  • 投信買賣超：-134 張
  • 自營商買賣超：-43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 67.85億 114% -3%
24/3 70.08億 143% 35%
24/2 51.95億 74% -23%
24/1 67.73億 189% -19%
23/12 83.15億 105% -8%
23/11 89.98億 155% 33%

亞翔(6139-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為工業機電系統整合工程。生化無菌室、電子業無塵室及相關機電製程管線之設計及建造。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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