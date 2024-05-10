幣託成為藍新金流30萬商家比特幣支付系統供應商

幣託 2024-05-10 15:17

藍新科技旗下的第三方支付領導品牌「藍新金流」與幣託交易所 BitoPro 合作推出「BitoPay」加密貨幣支付解決方案，這一舉措為藍新逾 30 萬線上商家提供創新支付方式，幣託成為台灣唯一處理第三方支付公司加密貨幣支付與清算的交易所。此外，幣託未來也將開放此支付協定，與台灣的虛擬資產服務提供者 (VASP) 共同打造更優秀的應用基礎建設，吸引更多國際新創與台灣區塊鏈業者合作。

自幣託十年前成立以來，團隊一直秉持著「用技術帶來改變」的理念，努力不懈推動加密貨幣普及化。這種堅持促成了一個覆蓋全台超過 4000 間便利商店的廣泛網絡，使得購買加密貨幣成為民眾日常生活的一部分；例如，全家便利商店的 1700 萬會員可將消費回饋點數輕鬆兌換比特幣等加密貨幣。此外，幣託作為美國 Circle 穩定幣在台灣的合作夥伴，進一步擴大台灣民眾使用穩定幣的生態，為影響最大、觸角最廣的加密公司。這些成就不僅展示幣託在技術創新方面的努力，也體現其對於推動金融科技發展的深遠影響。

藍新金流採用「BitoPay」加密貨幣支付閘道 (Crypto Payment Gateway) 是一項重要且創新的基礎建設，幣託的任務主要處理高流量支付、驗證交易以及清算。幣託認為，藍新金流是未來進入 Web3 時代，商家與消費者之間的重要橋樑，也是目前台灣唯一支援加密貨幣支付的金流公司，對於藍新推動區塊鏈技術及金融科技創新的承諾，有高度的肯定與期許。

對於所有通過實名驗證的 BitoPro 用戶，均內建「BitoPay」支付功能，只需開啟 BitoPro 交易所 App 掃描功能，便可完成支付流程。目前支援比特幣 (bitcoin)、以太幣(ETH) 和泰達幣 (USDT) 三大主要加密貨幣，未來計畫支持 BITO(BitoPro 交易所發行的平台幣)與更多幣種。透過實名驗證和商家審核，BitoPay 不僅提高了交易安全性，更符合政府防範詐騙的要求，提升消費者和商家的信任度。

根據 Statista 預測，加密貨幣支付在 2023 年至 2030 年之間將以近 17% 的年複合增長率增長，且 2030 年市場規模將達到 48.1 億美元。鄭光泰解析，越早導入新興科技，越能搭上話題、搶進市場、接軌全球商機；再者，加密貨幣持有者不只年輕且含金量極高，以 BitoPro 交易所為例，每月用戶交易量就超過 100 億台幣以上，正是企業希望努力擴展的高端消費族群。