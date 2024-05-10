景氣回溫需求擴增 Q1電腦資訊營業額1421億元歷年新高 年增 6.8%
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-10 10:37
經濟部統計處今 (10) 日公布今年第 1 季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額，皆創下歷年同季新高，分別年增 6.8%，2.4% 及 10.6%，主要與電腦軟硬體設備需求擴增有關，電腦資訊服務業營業額達 1,421 億元。
統計處指出，113 年第 1 季電腦及資訊服務業營業額 1,421 億元，為歷年同季新高，年增 6.8%，其中電腦程式設計業 1,036 億元，年增 5.7%，主因電腦軟硬體設備需求擴增，加以網路系統建置等多元整合服務增加所致；資訊服務業 385 億元，年增 9.6%，主因遊戲平台網站業績攀升，加上代客處理電子資料交換及雲端服務需求增加所致。
其次專業技術服務業營業額 945 億元，也創下歷年同季新高，年增 2.4%，其中以管理顧問業 297 億元，年增 4.2% 表現最突出，統計處分析，主因生產、財務管理及行銷顧問諮詢業務提升所致。
廣告業及市場研究業 440 億元，年增 1.5%，主因大型戶外及網路媒體行銷廣告需求提升所致；專門設計業 185 億元，年增 2.2%，主因汽車設計案件量提高，加上商業空間之設計承攬業務增加所致；攝影業 24 億元，年增 0.4%，主因人像及商業專案攝影服務業績增長所致。
同時，租賃業營業額 404 億元亦為歷年同季新高，年增達 10.6%，其中機械設備租賃業 118 億元，年增 5.9%，統計處分析，主因營造及電機設備租用需求升溫所致；運輸工具租賃業 267 億元，年增 11.4%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引消費者租車所致；個人及家庭用品租賃業 19 億元，年增 33.3%，主要來自自行車營業服務據點擴增、影視器材設備及宴會用品器材出租業績成長。
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