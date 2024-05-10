景氣回溫需求擴增 Q1電腦資訊營業額1421億元歷年新高 年增 6.8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-10 10:37

經濟部統計處今 (10) 日公布今年第 1 季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額，皆創下歷年同季新高，分別年增 6.8%，2.4% 及 10.6%，主要與電腦軟硬體設備需求擴增有關，電腦資訊服務業營業額達 1,421 億元。

統計處指出，113 年第 1 季電腦及資訊服務業營業額 1,421 億元，為歷年同季新高，年增 6.8%，其中電腦程式設計業 1,036 億元，年增 5.7%，主因電腦軟硬體設備需求擴增，加以網路系統建置等多元整合服務增加所致；資訊服務業 385 億元，年增 9.6%，主因遊戲平台網站業績攀升，加上代客處理電子資料交換及雲端服務需求增加所致。



其次專業技術服務業營業額 945 億元，也創下歷年同季新高，年增 2.4%，其中以管理顧問業 297 億元，年增 4.2% 表現最突出，統計處分析，主因生產、財務管理及行銷顧問諮詢業務提升所致。