〈能源盤後〉原油連日上漲 唯汽油需求低迷引發擔憂

鉅亨網編譯許家華 2024-05-10 06:14

國際油價周四 (9 日) 收高，延續前一交易日的漲幅。前一交易日在美官方數據顯示上周原油供應意外下降後，原油價格上漲，儘管美國國內汽油需求疲軟引發了對市場前景的擔憂。

與此同時，天然氣期貨價格漲逾 5%，表現優於石油，係因上周美國天然氣供應量增幅低於預期，且天氣變暖似乎將提振需求。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 27 美分或 0.3%，收每桶 79.26 美元。前一日收高 0.8%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 30 美分或 0.4%，收每桶 83.88 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.54 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 0.1% ，收每加侖 2.48 美元。

6 月交割的天然氣價格上漲 5.2%，收每百萬 Btu 2.30 美元，為 1 月 29 日以來最高水準。

市場驅動力

券商 Tickmill 的管理負責人 Joseph Dahrieh 表示，美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存意外大減，這提振了原油價格。「隨著市場對地緣政治發展做出反應，原油價格已經歷一個月的修正，如今 (庫存) 下降支撐了市場。」

EIA 周三公布，上周 (5/3 止) 美國原油庫存減少 140 萬桶。公布後油價扭轉了當日早盤跌勢，最終收高。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師本預期上周美國商業原油庫存增加 30 萬桶。美國石油協會 (API) 周二則公布，上周原油庫存增加 50.9 萬桶。

然而，EIA 數據還顯示，汽油庫存增加了 90 萬桶，而餾分油庫存增加了 60 萬桶，這對進入夏季駕車季節 (陣亡將士紀念日週末起) 的能源期貨來說是一個負面因素。

根據 EIA 報告，作為需求指標的汽油供應量每天增加 178,000 桶，達到 879.7 萬桶 / 日，連續第五週低於 900 萬桶 / 日的門檻。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 能源期貨執行董事 Robert Yawger 表示，四周平均產量為 862.5 萬桶 / 日，比去年同期少了 36.3 萬桶 / 日，為 2013 年以來同一時期的最低水準，除了 2020 年新冠肺炎病毒大流行最嚴重的期間以外。

「進入夏日駕駛季節的汽油基本面本應該給市場帶來很大的上漲…… 現在本該是汽油大放異彩並將油價推向季節性高點的時刻，但今年卻沒有出現這樣的光景。」

如果煉油廠不需要生產更多汽油，他們就不需要購買更多原油。「交易員可能會連續幾周成為頭條新聞，但最終，市場總是會回到基本面——而現在情況並不好。」Yawger 說。

Dahrieh 表示，美元堅挺且「美國降息和中東地緣政治風險潛在下降的不確定性揮之不去，削弱了油價漲勢。」

「隨著該地區局勢迅速變化，中東地緣政治風險可能會繼續使市場面臨更大的波動，而成功的停火談判可能會打壓油價。」他補充。

另一方面，美政府計劃增加戰略石油儲備 SPR)，此舉措可望提振石油市場，同時石油輸出國組織 (OPEC) 可能維持減產措施以支撐油價。(OPEC 將於 6 月 1 日召開下回會議)

天然氣漲勢

在其他能源交易中，周四天然氣期貨價格漲逾 5%，收登 1 月下旬以來最高水準，係因 EIA 報告稱上周美國天然氣供應量增加 790 億立方英呎，低於分析師預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師本平均預期上周美國天然氣供應量增加 840 億立方英呎。

施耐德電機商品分析師 Victoria Dirksen 指出，數據顯示，儲存量盈餘相對 5 年平均比，自 34.9% 下降至 33.3%。