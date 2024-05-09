〈能源盤後〉美原油供應意外下降 油價自8周低點回升

鉅亨網編譯許家華 2024-05-09 06:01

由於美官方數據顯示，上周原油庫存意外下降，短暫跌至 8 周低點的原油獲得支撐力，國際油價周三 (8 日) 收高。

然而，該數據也顯示上周美國石油產品庫存增加，凸顯國內需求前景令人擔憂，同時交易商繼續評估與中東動盪相關的供應風險。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 61 美分或 0.8%，收每桶 78.99 美元，先前觸及 8 周低點 76.89 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 42 美分或 0.5%，收每桶 83.58 美元，先前觸及 3 月中旬以來最低點 81.71 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.53 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4% ，收每加侖 2.48 美元。

6 月交割的天然氣價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 2.19 美元。

供應數據

美國商業原油庫存意外下降。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (5/3 止) 美國商業原油庫存減少 140 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動和出口的增強促使原油庫存小幅減少，有助於消化上周的大量增加的庫存。」

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，上周 (5/3 止) 美國商業原油庫存增加 30 萬桶。美國石油協會 (API) 周二則公布，上周原油庫存增加 50.9 萬桶。

然而，EIA 報告顯示，上周汽油供應增加 90 萬桶，餾分油供應量增加 60 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，上周汽油庫存減少 80 萬桶，餾分油庫存減少 110 萬桶。

Smith 表示，煉油活動增加讓汽油和餾分油的產量溫和成長，從而形成了相當良性的報告。

FOREX.com 和 City Index 全球研究主管 Matthew Weller 指出，上周原油供應量下降的背景是「先前大量增加 730 萬桶」。

「袁油庫從大增，強化了市場對原油的看跌情緒，因為這表明在美國關鍵的夏日駕駛季開始時，供應超過了需求。」他說。

EIA 指出，上周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 180 萬桶，至 3530 萬桶。

中東動盪

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，石油價格出現最新走勢之際，交易商淡化了「中東軍事發展的重要性，這是支撐油價的最重要因素」。

周二新聞揭露，軍事領域出現震盪，在有關加薩達成停火協議的消息傳出後，又傳出以色列地面部隊突然入侵並控制了拉法口岸的消息。「以後來的角度看，此舉措是在精確行動的框架內進行的，不會擴大為大規模的地面行動…… 同時繼續進行停火談判。」換句話說，以色列現在的所作所為可能是為了獲得最大利益而進行的「激烈談判」。

同時，作為對以色列行動的回應，美國暫停一批重型彈藥的運輸。總而言之，這種說法讓能源市場「感到安慰，因為該地區實際上不會被拖入一場更廣泛的戰爭，最終可能會真正出現平靜。這解釋了自周二以來油價對連續消息的負面反應。」Hasn 說。