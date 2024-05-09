5月最強飆股，京晨科大賺+54%，下一檔「京晨科第二」不能錯過！
鉅亨網新聞中 2024-05-09 18:25
台股回補 20713 點缺口，帶量回補，多方趨勢不變，缺口難免會有壓力，操作上不要過度追價，佈局有未來有營收有題材的優質股，才有獲利空間。
跳躍五月天，行情跳上跳下，必須要掌握，資金輪動，操作節奏，短線靈活操作，簡單獲利。
大華國際投顧蘇建豐表示，AI 產業趨勢明確，相關族群年複合成長率高達 30%，應用題材多，商機在裡面，獲利就在裡面。
鴻海 (2317-TW) 再創新高，股價最高來到 175 元，持股抱牢就好，不用預設高點，讓獲利飛翔，跌破 10 日線進行移動停利即可。機器人，散熱，矽光子，CoWoS 等等，持續關注。
5 月最強飆股，就在蘇建豐手上。
「天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)」，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，2 月 + 3 月 EPS 高達 3.34 元，今年預估獲利 8~10 元，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，昨天平盤附近，持續佈局，持續加碼，今天迎接第五根漲停，股價最高來到 94.1 元，基本持股不含加碼，已經大賺 + 54%，本益比現在才 11 倍，跟著蘇建豐第一時間，低檔佈局，輕鬆賺錢。
重點來了，「京晨科第二 2XXX」，車子的眼睛，工業機器人，營收逐季成長，本益比 17 倍左右，股價剛站上月線轉強，短線上漲空間 + 30~40%，市場不知道的機器人飆股，開放見證 100 名，快點在蘇建豐 Line 群組，留言 + 178，一起賺。
健策第二 - 一詮 (2486-TW)，高階均熱片下半年會放量出貨，挹注營收和獲利表現，第一季受到客戶影響，但是不影響整體趨勢，拉回反而可以好好留意，5/7 公開操作，在 85 元進行價差操作賣出，持股大賺 + 75%，跟著蘇建豐，完全不用自己判斷，安心賺錢。
「廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW)」，輝達合作夥伴，子公司創博通過協作機器人認證，股價正式突破轉強，5/8 短線急漲進行價差操作，在 60.7 元賣出，先賺 13%，何時買回？緊盯蘇建豐訊息，重點是，跟著蘇建豐，不需要追價，安心獲利。
蘇建豐認為，看好一檔個股，不需要死抱活抱，可以在高檔先賣出，後面再找機會佈局，靈活操作多賺價差，增加獲利。
台積電 (2330-TW) 整合矽光子技術，2026 年會整合完畢，矽光子年複合成長率高達 36%，光聖 (6442-TW) 獲利亮眼，股價已經創新高，關注上詮 (3363-TW)，光環(3234-TW) 等等。
「光速升空 X1XX」，低軌衛星 & 矽光子雙引擎，第一季獲利年增翻倍，本益比 15 倍相對偏低，股價剛站穩月線，短線上漲空間 30~50%，股價還未噴出之前都是佈局好機會，不要錯過。
慶祝，天鉞電大賺 + 55%，廣寰科大賺 + 43%，一詮大賺 + 75%，京晨科大賺 + 54%，蘇建豐繼續招待大優惠，快來領取。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
5 月最強飆股，京晨科大賺 + 54%，下一檔「京晨科第二」不能錯過！
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